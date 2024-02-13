«Барселона» заинтересована в покупке центрального защитника «Атлетико» Эрмосо

«Барселона» проявляет заинтересованность в приобретении 28-летнего центрального защитника мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, каталонский клуб уже на протяжении долгого времени наблюдает за игрой Эрмосо. Сине-гранатовые заинтересованы в покупке футболиста, поскольку испытывают проблемы с игроками на позиции центрального защитника.

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Напомним, в нынешнем сезоне Эрмосо принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.