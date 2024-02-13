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Хавбек «Баварии» Мусиала: с нетерпением жду игры с «Лацио»

Хавбек «Баварии» Мусиала: с нетерпением жду игры с «Лацио»
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с римским «Лацио».

«Матчи Лиги чемпионов всегда особенные. Я с нетерпением жду этой атмосферы (на стадионе «Лацио». — Прим. «Чемпионата») и уже многое о ней слышал. У нас были выездные игры в группе с очень уникальной атмосферой. Такие матчи всегда ждёшь с большим нетерпением», — приводит слова де Лигта Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лацио» и «Баварией» состоится в среду, 14 февраля. Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры – в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция).

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