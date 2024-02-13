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Главный врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Солдатенкова и Гарре

Главный врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Солдатенкова и Гарре
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Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал о состоянии травмированных футболистов самарцев Александра Солдатенкова и Бенхамина Гарре.

«Закончился второй сбор. По травмированным: Александр Солдатенков 7-го числа на игре получил травму голеностопного сустава, но всё идёт хорошо, и на третьем сборе он добавится в основную группу. Гарре прошёл углублённое медицинское обследование, всё хорошо, также на третьем сборе ждём его возвращения в команду», — сказал Артамонов пресс-службе «Крыльев Советов».

Гарре выступает за «Крылья Советов» с 2023 года. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн. Александр Солдатенков играет за самарцев с 2020 года. 10 января защитник продлил соглашение с клубом.

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