Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» объявили об уходе из команды Матео Барача

«Крылья Советов» объявили об уходе из команды Матео Барача
Комментарии

Центральный защитник Матео Барач покинул «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба. Хорватский игрок обороны продолжит карьеру в казахстанском клубе «Актобе».

«ПФК «Крылья Советов» благодарит Матео за время, проведённое в клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба.

Барач выступал за «Крылья Советов» с 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за самарскую команду 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тыс.

На протяжении профессиональной карьеры Барач также играл за такие команды, как «Сочи», «Рапид», «Осиек» и «Остенде».

Материалы по теме
Салтыков рассказал, что «Крыльям Советов» нужно сделать для попадания в тройку РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android