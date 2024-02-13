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Мирослав Клозе рассказал, за кого будет болеть в матче ЛЧ между «Баварией» и «Лацио»

Мирослав Клозе рассказал, за кого будет болеть в матче ЛЧ между «Баварией» и «Лацио»
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Бывший нападающий «Баварии» и «Лацио» Мирослав Клозе рассказал, за кого будет болеть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенцами и римлянами.

«Я из тех людей, которые обычно болеют за аутсайдеров. В данном случае ещё и потому, что в «Лацио» я провёл на год больше, чем в «Баварии». Думаю, это будет захватывающий матч», — приводит слова Клозе Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год. За «Лацио» немецкий форвард играл с 2011-го по 2016-й. Римский клуб стал последним в карьере легендарного нападающего. Напомним, первый матч между «Лацио» и «Баварией» состоится в среду, 14 февраля. Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры – в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция).

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