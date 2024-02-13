Экс-тренер «Сочи» Точилин: планирую тренировать — в моём возрасте планировать ещё можно

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин сообщил, что на данный момент у него нет предложений о работе.

«У меня сейчас предложений нет, потому что все команды разобраны и все готовятся к возобновлению чемпионата. Планирую ещё тренировать. В моём возрасте ещё можно планировать», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Точилин занимал пост главного тренера «Сочи» с 17 сентября 2023 года по 3 декабря 2023-го. Под его руководством команда приняла участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых дважды одержала победу, один раз сыграла вничью и девять раз проиграла.

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 11 очков и занимает 16-е место.