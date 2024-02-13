«Тоттенхэм» летом попытается подписать Галлахера, если Конор не продлит контракт с «Челси»

«Тоттенхэм» продолжает надеяться на приобретение центрального полузащитника «Челси» и сборной Англии Конора Галлахера, сообщает The Telegraph.

По информации источника, представители «шпор» выйдут на «Челси» с предложением, если 23-летний хавбек не продлит с «синими» трудовое соглашение до начала летнего трансферного окна. «Тоттенхэм» ожидает, что благодаря этому стоимость футболиста снизится и станет на порядок меньше, чем € 60 млн.

Отмечается, что на подписании Галлахера продолжает настаивать главный тренер «шпор» Ангелос Постекоглу. Он является большим поклонником таланта футболиста сборной Англии и уверен, что тот отлично впишется в его систему игры.

Галлахер является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «аристократов» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.