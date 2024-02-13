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Почеттино — о Галлахере: Конор чрезвычайно предан «Челси»

Почеттино — о Галлахере: Конор чрезвычайно предан «Челси»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о хавбеке «синих» Коноре Галлахере, который накануне оформил дубль в ворота «Кристал Пэлас» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги (3:1).

«Полагаю, что он чрезвычайно преданный команде игрок, который отрабатывает буквально в каждом эпизоде. Иметь в команде такого футболиста – это бесценно. Я очень рад за него, нам нужна была эта победа. Конор говорил мне, что хочет остаться в «Челси», но решать это ему и клубу. Я не беспокоюсь, у Галлахера ещё год по контракту», — приводит слова Почеттино издание ESPN.

24-летний Галлахер является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне хавбек провёл за лондонцев 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.

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