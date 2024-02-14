Уроженец России в сборной Таджикистана: не каждому выпадает шанс встретиться с президентом

Голкипер сборной Таджикистана и «Истиклола» Руслан Ятимов рассказал об общении с президентом страны перед матчем 3-го тура группового этапа Кубка Азии с Ливаном (2:1).

«Перед игрой с Ливаном президент Таджикистана нас очень тепло принял, все ребята были под большим впечатлением. Мы общались целый час, он разрядил обстановку. Очень приятно, что первый человек страны уделил время. У него чёткое расписание, и пяти минут найти трудно, а он выделил для нас час и пообщался. Незабываемое ощущение, потому что не каждому человеку выпадает шанс встретиться с президентом», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная Таджикистана дошла до 1/4 финала Кубка Азии, где уступила будущему финалисту турнира Иордании (0:1).