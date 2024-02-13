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Сергей Семак рассказал о повреждении защитника «Зенита» Эраковича

Сергей Семак рассказал о повреждении защитника «Зенита» Эраковича
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья сербского защитника клуба Страхини Эраковича.

«У Эраковича небольшое повреждение, поэтому он сегодня не смог принять участие в матче. Надеюсь, что он недолго будет восстанавливаться. Насколько это повреждение серьёзное, мы узнаём уже на следующих сборах. Через два-три дня будет обследование, тогда и станут понятны сроки восстановления», — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Футболист перебрался в «Зенит» нынешним летом из «Црвены Звезды», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 8 млн. Эракович сыграл за сине-бело-голубых 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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