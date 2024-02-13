Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Караваев — о победе в Кубке равноправия: это не тот титул, к которому готовится «Зенит»

Караваев — о победе в Кубке равноправия: это не тот титул, к которому готовится «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями от победы в заключительном матче Кубка равноправия над «Сантосом» (4:1), а также высказался об итоговой победе в турнире. Отметим, что Караваев стал автором одного из голов в матче.

«Эмоции положительные, потому что второй сбор завершили на хорошей ноте. Самое главное, что все живы-здоровы, ни у кого нет серьёзных проблем. Хорошо подготовились и выиграли все три матча.

Моя игра на левом фланге обороны? Для меня это не новая позиция, поэтому великолепно себя чувствую. Сегодня даже удалось забить. Почему не радовался голу? Потому что это неофициальные игры. В официальных играх приятнее забивать. Но всё равно гол есть гол. Скажем, из-за того, что это неофициальная игра, эмоции были сдержанные.

Будем ли отмечать победу в Кубке Равноправия? Нет, конечно, мы не будем праздновать. Повторюсь, это не тот титул, к которому мы готовимся», — приводит слова Караваева официальный сайт клуба.

Подопечные Сергея Семака заняли первое место на Кубке равноправия, набрав девять очков в трёх матчах. «Сантос» с двумя очками расположился на третьем месте.

Турнирная таблица Кубка равноправия
Материалы по теме
«Зенит» разгромил «Сантос» в заключительном матче Кубка равноправия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android