Караваев — о победе в Кубке равноправия: это не тот титул, к которому готовится «Зенит»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями от победы в заключительном матче Кубка равноправия над «Сантосом» (4:1), а также высказался об итоговой победе в турнире. Отметим, что Караваев стал автором одного из голов в матче.

«Эмоции положительные, потому что второй сбор завершили на хорошей ноте. Самое главное, что все живы-здоровы, ни у кого нет серьёзных проблем. Хорошо подготовились и выиграли все три матча.

Моя игра на левом фланге обороны? Для меня это не новая позиция, поэтому великолепно себя чувствую. Сегодня даже удалось забить. Почему не радовался голу? Потому что это неофициальные игры. В официальных играх приятнее забивать. Но всё равно гол есть гол. Скажем, из-за того, что это неофициальная игра, эмоции были сдержанные.

Будем ли отмечать победу в Кубке Равноправия? Нет, конечно, мы не будем праздновать. Повторюсь, это не тот титул, к которому мы готовимся», — приводит слова Караваева официальный сайт клуба.

Подопечные Сергея Семака заняли первое место на Кубке равноправия, набрав девять очков в трёх матчах. «Сантос» с двумя очками расположился на третьем месте.