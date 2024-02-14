Браим Диас рассказал о повреждении, которое получил во время матча с «Лейпцигом»
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Автор победного гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и атакующий полузащитник Браим Диас рассказал о травме, которую получил во время встречи.
«Я не знаю, какая у меня травма. Возможно, это повреждение камбаловидной мышцы, поскольку я заметил шишку. Завтра я пройду медицинские тесты, и я уверен, что ничего серьёзного не будет выявлено», — поделился Диаз в интервью после окончания матча.
Подопечные Карло Анчелотти завершили матч со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Браим Диас. Он вышел в основе вместо травмированного Джуда Беллингема. Диас получил награду за «лучшего игрока матча».
Отметим, что ответный матч пройдёт 6 марта 2024 года. Игроки разыграют главный тиутул нациального игрок на «Сантьяго Бернабеу».
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