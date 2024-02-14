Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Браим Диас рассказал о повреждении, которое получил во время матча с «Лейпцигом»

Браим Диас рассказал о повреждении, которое получил во время матча с «Лейпцигом»
Комментарии

Автор победного гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и атакующий полузащитник Браим Диас рассказал о травме, которую получил во время встречи.

«Я не знаю, какая у меня травма. Возможно, это повреждение камбаловидной мышцы, поскольку я заметил шишку. Завтра я пройду медицинские тесты, и я уверен, что ничего серьёзного не будет выявлено», — поделился Диаз в интервью после окончания матча.

Подопечные Карло Анчелотти завершили матч со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Браим Диас. Он вышел в основе вместо травмированного Джуда Беллингема. Диас получил награду за «лучшего игрока матча».

Отметим, что ответный матч пройдёт 6 марта 2024 года. Игроки разыграют главный тиутул нациального игрок на «Сантьяго Бернабеу».

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Диас – 48'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android