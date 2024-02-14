Анчелотти похвалил украинского вратаря «Реала» Лунина за матч с «Лейпцигом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти похвалил вратаря команды Андрея Лунина за игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с «РБ Лейпциг». Напомним, украинский голкипер сделал несколько важных сейвов и сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

«Лунин провёл отличный матч, лучший матч. С игровой практикой к нему приходит уверенность.

Отменённый гол Шешко? Я видел момент, это офсайд, Хенрихс был за Луниным», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в ночь с 13 на 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречались немецкий «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра проходила в Германии и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев. Ответная встреча пройдёт 6 марта.