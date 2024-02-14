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«На классе». Уткин прокомментировал победу «Реала» в матче с «Лейпцигом»

«На классе». Уткин прокомментировал победу «Реала» в матче с «Лейпцигом»
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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о победе мадридского «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом» (1:0). По мнению эксперта, «Королевский клуб» добыл победу на классе.

«Такие победы „Реала“ называются банальным словом «на классе». Настолько банальным, что вроде бы незачем и определение подыскивать. Но матч очень хорошо просто объясняет, предметно так, что это значит. Это значит, что у Шешко три момента, у Ольмо два, а счет 1:0, и забил Браим Диас, который получил мяч где-то за жопиными ушами и дальше все сделал сам. На классе — это вот так», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, в ночь с 13 на 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречались немецкий «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу испанцев.

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