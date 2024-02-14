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Суд Амстердама рассмотрит апелляцию нападающего «Спартака» Квинси Промеса 20 февраля

Суд Амстердама рассмотрит апелляцию нападающего «Спартака» Квинси Промеса 20 февраля
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Формальное слушание апелляции нападающего «Спартака» Квинси Промеса на решение о тюремном заключении по делу о нанесении ножевых ранений двоюродному брату пройдёт 20 февраля.

«Что касается уголовного дела, то на 20 февраля назначено так называемое формальное слушание. Это очень краткое заседание, на котором рассматривается ход расследования, дело ещё не обсуждается в деталях. Это скорее формальность. Предлагаем вам время от времени проверять, назначено ли ещё слушание по существу», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы апелляционного суда Амстердама ТАСС.

Напомним, 19 июня 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевых ранений двоюродному брату. Игрока обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошёл на вечеринке в 2020 году. Отметим, что по делу о контрабанде наркотиков прокуратура Нидерландов запросила назначить Квинси наказание в виде лишения свободы на срок в девять лет. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.

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