«Локомотив» объявил об уходе Даниила Куликова

Московский «Локомотив» и полузащитник Даниил Куликов договорились о досрочном расторжении контракта, информирует официальный сайт железнодорожников. Соглашение было достигнуто по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Даниила за годы, проведённые в «Локомотиве», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Локомотива».

Полузащитник провёл за основную команду «Локомотива» 89 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт четыре результативные передачи. С железнодорожниками Куликов дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 700 тыс. В нынешнем сезоне Куликов провёл за «Локомотив» семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.