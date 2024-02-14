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«Локомотив» объявил об уходе Даниила Куликова

«Локомотив» объявил об уходе Даниила Куликова
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Московский «Локомотив» и полузащитник Даниил Куликов договорились о досрочном расторжении контракта, информирует официальный сайт железнодорожников. Соглашение было достигнуто по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Даниила за годы, проведённые в «Локомотиве», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Локомотива».

Полузащитник провёл за основную команду «Локомотива» 89 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт четыре результативные передачи. С железнодорожниками Куликов дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 700 тыс. В нынешнем сезоне Куликов провёл за «Локомотив» семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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