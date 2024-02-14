Юрист Князев: без тюрьмы Промес не обойдётся. Шесть лет за наркотики — гуманный срок

Юрист Андрей Князев отреагировал на приговор нападающему «Спартака» Квинси Промесу за контрабанду наркотиков. Суд Нидерландов приговорил футболиста к шести годам лишения свободы.

«Прежде всего Квинси нельзя появляться в Евросоюзе. Если задержат, то шесть лет за наркотики — гуманный срок. Без тюрьмы не обойдётся точно, где-то когда-то задержат. Есть случаи, когда и через 25 лет люди были пойманы, и какой-то срок был отсижен.

Если говорить о странах, в которых нельзя будет появляться Промесу, кроме Евросоюза, то это зависит от дружественных отношениях между ними: США, Канада — точно. Арабские страны менее опасны. В России и Беларуси у него будет возможность выступать до определённого времени. В общем, ничего хорошего для него нет», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.