Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрист Князев: без тюрьмы Промес не обойдётся. Шесть лет за наркотики — гуманный срок

Юрист Князев: без тюрьмы Промес не обойдётся. Шесть лет за наркотики — гуманный срок
Аудио-версия:
Комментарии

Юрист Андрей Князев отреагировал на приговор нападающему «Спартака» Квинси Промесу за контрабанду наркотиков. Суд Нидерландов приговорил футболиста к шести годам лишения свободы.

«Прежде всего Квинси нельзя появляться в Евросоюзе. Если задержат, то шесть лет за наркотики — гуманный срок. Без тюрьмы не обойдётся точно, где-то когда-то задержат. Есть случаи, когда и через 25 лет люди были пойманы, и какой-то срок был отсижен.

Если говорить о странах, в которых нельзя будет появляться Промесу, кроме Евросоюза, то это зависит от дружественных отношениях между ними: США, Канада — точно. Арабские страны менее опасны. В России и Беларуси у него будет возможность выступать до определённого времени. В общем, ничего хорошего для него нет», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Промес в России считает себя неприкасаемым». За что звезде «Спартака» грозит 9 лет тюрьмы
«Промес в России считает себя неприкасаемым». За что звезде «Спартака» грозит 9 лет тюрьмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android