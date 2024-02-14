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Юрист объяснил, может ли Промес вернуться из ОАЭ в Россию после приговора к 6 годам тюрьмы

Юрист объяснил, может ли Промес вернуться из ОАЭ в Россию после приговора к 6 годам тюрьмы
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Юрист Андрей Князев объяснил, может ли нападающий «Спартака» Квинси Промес вернуться из ОАЭ в Россию после приговора к шести годам тюрьмы.

«Приговор ещё не вступил в силу: перевод на другой язык, объявление в международный розыск — всё это требует времени. Обычно это занимает не один месяц. Сейчас у него ещё есть возможность находиться в ОАЭ. Если не ошибаюсь, Нидерланды не присылали в Россию никаких документов, хотя знают, где Квинси находится. Отследить его передвижения сейчас маловероятно. Промес может спокойно вернуться в Россию», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее стало известно, что суд Амстердама признал нападающего «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил футболиста к шести годам тюрьмы.

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