Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Камеруна: сыграть с Россией ещё раз? Почему бы и нет?

Тренер сборной Камеруна: сыграть с Россией ещё раз? Почему бы и нет?
Комментарии

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг заявил, что не против проведения ещё одного товарищеского матча с национальной командой России. По его словам, организация такой встречи возможна. Напомним, Россия и Камерун встречались осенью 2023 года, встреча завершилась победой команды Валерия Карпина со счётом 1:0. Интересно, что матч проходил в Москве, несмотря на отстранение российского футбола со стороны ФИФА и УЕФА.

«Сыграть с Россией ещё раз? Почему бы и нет? Всё возможно», — приводит слова Ригобера Сонга «Спорт-экспресс».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической обстановки. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно — в командных.

Материалы по теме
Источник: сборная России может сыграть с Казахстаном в июне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android