Тренер сборной Камеруна: сыграть с Россией ещё раз? Почему бы и нет?

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг заявил, что не против проведения ещё одного товарищеского матча с национальной командой России. По его словам, организация такой встречи возможна. Напомним, Россия и Камерун встречались осенью 2023 года, встреча завершилась победой команды Валерия Карпина со счётом 1:0. Интересно, что матч проходил в Москве, несмотря на отстранение российского футбола со стороны ФИФА и УЕФА.

«Сыграть с Россией ещё раз? Почему бы и нет? Всё возможно», — приводит слова Ригобера Сонга «Спорт-экспресс».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической обстановки. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно — в командных.