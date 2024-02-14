Антонио Конте: выигранные трофеи напоминают мне, что я должен продолжать побеждать

Бывший главный тренер «Челси», «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о своём отношении к выигранным трофеям.

«Эти трофеи — большая, очень большая ответственность, потому что они остаются, чтобы напоминать тебе: «О, смотри, ты должен побеждать. Ты уже сделал это и должен продолжать делать», — приводит слова Конте английское издание The Telegraph.

На протяжении тренерской карьеры Конте возглавлял «Челси», «Ювентус», «Интер», «Аталанту», «Сиену», «Бари» и сборную Италии. Последней командой специалиста был «Тоттенхэм». Итальянец покинул лондонский клуб в конце марта прошлого года. Вместе с «Ювентусом» Конте трижды выигрывал чемпионат Италии, дважды становился обладателем Суперкубка страны. «Челси» итальянец привёл к победе в английской Премьер-лиге.