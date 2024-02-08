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Антонио Конте предложил свои услуги «Барселоне»

Антонио Конте предложил свои услуги «Барселоне»
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Бывший главный тренер «Челси», «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Антонио Конте предложил свои услуги каталонской «Барселоне», которую летом покинет Хави. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, ответных шагов на сделанное предложение «сине-гранатовые» пока не предприняли. Отмечается, что «Барселона» может обратиться к кандидатуре Конте, но на данном этапе его нет даже в шорт-листе тренеров, которыми интересуется каталонский клуб.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На протяжении тренерской карьеры Конте возглавлял «Челси», «Ювентус», «Интер», «Аталанту», «Сиену», «Бари» и сборную Италии. Последней командой специалиста был «Тоттенхэм». Итальянец покинул лондонский клуб в конце марта прошлого года. На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави набрали 50 очков после 23 туров. Отставание команды от лидирующего «Реала» — восемь очков.

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