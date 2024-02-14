Кроос считает, что гол «РБ Лейпциг» в ворота «Реала» не следовало отменять

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о незасчитанном голе «РБ Лейпциг» (1:0) в ворота испанской команды в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, это чистый гол. Мне кажется, судья зафиксировал офсайд, потому что игрок встал на пути вратаря, но вратарь не мог добраться до мяча в этом моменте, поэтому гол нужно было засчитывать. С этим не поспорить», – приводит слова немецкого футболиста Marca.

На второй минуте нападающий немецкой команды Беньямин Шешко после подачи в штрафную ударом головой открыл счёт, однако после просмотра VAR мяч был отменён из-за офсайда. Позже выяснилось, что игрок немецкой команды Бенджамин Хенрихс толкнул голкипера Андрея Лунина сзади, и именно из-за этого гол был отменён.

13 февраля состоялся первый матч 1/8 финала между «Реалом» и «РБ Лейпциг». Он прошёл на «Ред Булл-Арене – Центральштадион» в Германии. Игра завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.