Ушёл от троих и зарядил в дальний! «Реал» выехал в ЛЧ на сменщике Беллингема. Видео

«Реал» продолжает побеждать. В первом матче 1/8 финала лидер Примеры переиграл на выезде «РБ Лейпциг». Хватило одного гола.

Несмотря на удачно сработавшую в матче с «Жироной» идею с парой центральных защитников Карвахаль – Тчуамени, Карло Анчелотти не стал повторять эксперимент в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Залечил повреждение Начо, и Карвахаль вернулся на правый фланг. Но травмы продолжают преследовать «Реал»: в Лейпциге пришлось играть без Беллингема, чьё место в основе занял Диас.

Хотя у «Реала» появился один штатный центрбек, матч начался с быстрого гола «Лейпцига». После стандарта. Хозяева подали угловой, Лунин вынес мяч туда, где на подборе дежурил игрок немцев, а оборона «сливочных» ошиблась при создании офсайда. Шешко забил головой, но забитый мяч неожиданно отменили. Сначала невозможно было понять, какой фол нашли благодаря повтору судьи на VAR. Потом выяснилось, что глупейшее решение принял хавбек «Лейпцига» Хенрихс. Он-то был во «вне игры», но вместо того, чтобы выключиться из эпизода, слегка подтолкнул голкипера. Лунину никак не помешал, на сам момент не повлиял, зато его пассивный офсайд превратился в активный. Очень обидный ляп своего же игрока для «Лейпцига»!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Это далеко не единственная ошибка «Реала» в обороне в первом тайме. «Сливочные» защищались по схеме, которая «плавала» в зависимости от позиции Диаса. Браим иногда оказывался выше Винисиуса Жуниора и Родриго при начале отбора, поэтому трудно было определить, ромб или «ёлочка» у команды Анчелотти. Так или иначе «Реал» иногда пропускал быстрые атаки «Лейпцига», появлялись дыры между центральными защитниками и полузащитниками. До перерыва хозяева нанесли четыре удара после передач из опорной зоны. Ещё один шанс забить имел Шешко, когда Начо создал глубину и не помешал форварду влететь в штрафную «Реала», – Лунин спас классным сейвом.

В целом футбол оправдывал ожидания от матча плей-офф Лиги чемпионов: было всё, что мы любим – высокая интенсивность, хорошее движение мяча, много быстрых атак в переходных фазах. Но «Реалу» не хватало по-настоящему голевых моментов. «Лейпциг», казалось, был поближе к голу даже тогда, когда Мадрид забрал мяч.

«Лейпциг» – прессингующая команда. Против «Реала» команда Марко Розе играла, не теряя головы, но в некоторых ситуациях высокое давление со стороны хозяев провоцировало ошибки лидера Примеры на его половине. Второй тайм немцы начали резво, однако их быстро остудил гол-шедевр от Диаса. Браим показал, что и он может решать эпизоды не хуже Беллингема. Атакующий полузащитник всё сделал сам: за счёт дриблинга ушёл от троих игроков «Лейпцига» и нанёс прекрасный обводящий удар. До этого в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов он забил только однажды – «Браге» на «Сантьяго Бернабеу».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

А вот проигрывая со счётом 0:1, «Лейпциг» по-настоящему раскрылся и стал оставлять много свободных зон на своей половине поля. Разумеется, «Реал» пользовался этим, ведь мало кто умеет так здорово использовать пространство, как команда Анчелотти. Один опасный контрвыпад Мадрида, второй, третий… Гол зрел. Его должен был забить Винисиус Жуниор за 20 минут до конца, но индивидуальные действия бразильца завершились не шедевром, как у Диаса, а неудачей – форвард попал в штангу. Тем временем пришлось менять самого Браима: он получил травму в эпизоде, когда «Лейпциг» едва не забил с нарушением фэйр-плей. Был бы скандал, если бы не очередной сейв Лунина.

Без подвигов украинского голкипера «Реал» не увёз бы победу из Лейпцига. Лунин идеально заменил травмированного Куртуа. По ударам в створ «Лейпциг» превзошёл Мадрид в три раза – 9:3, несмотря на то что по общему количеству ударов уступил (14:15). Немцы провели достаточно хороший для себя матч, если учесть, что в последних шести турах Бундеслиги одержали всего одну победу и пропустили 12 мячей. Команда Розе с такой игрой имела шансы на ничью, тем не менее класс игроков «Реала» перевесил. «Сливочные» сделали большой шаг к четвертьфиналу.