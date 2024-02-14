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Гирасси польщён интересом со стороны «Баварии», но не готов быть дублёром Кейна

Гирасси польщён интересом со стороны «Баварии», но не готов быть дублёром Кейна
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Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси польщён интересом со стороны мюнхенской «Баварии», но его смущает перспектива оказаться на скамейке запасных из-за основного форварда немецкой команды. Речь идёт про Гарри Кейна.

«По словам ближайшего окружения Серу Гирасси, игрок польщён интересом «Баварии» и не прочь летом переехать в Мюнхен. Однако Гирасси не хочет сидеть на скамейке запасных, выполняя роль сменщика Гарри Кейна.

Поэтому единственный вариант для него – играть рядом с Кейном в системе с двумя нападающими», — сообщает издание Bild.

Напомним, 27-летний Гирасси на данный момент занимает вторую строчку в бомбардирской гонке немецкого чемпионата, забив 17 голов за 15 матчей Бундеслиги в этом сезоне. На первом месте расположился 30-летний англичанин Гарри Кейн с 24 голами в 21 матче Бундеслиги.

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