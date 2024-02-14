Гирасси польщён интересом со стороны «Баварии», но не готов быть дублёром Кейна

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси польщён интересом со стороны мюнхенской «Баварии», но его смущает перспектива оказаться на скамейке запасных из-за основного форварда немецкой команды. Речь идёт про Гарри Кейна.
«По словам ближайшего окружения Серу Гирасси, игрок польщён интересом «Баварии» и не прочь летом переехать в Мюнхен. Однако Гирасси не хочет сидеть на скамейке запасных, выполняя роль сменщика Гарри Кейна.
Поэтому единственный вариант для него – играть рядом с Кейном в системе с двумя нападающими», — сообщает издание Bild.
Напомним, 27-летний Гирасси на данный момент занимает вторую строчку в бомбардирской гонке немецкого чемпионата, забив 17 голов за 15 матчей Бундеслиги в этом сезоне. На первом месте расположился 30-летний англичанин Гарри Кейн с 24 голами в 21 матче Бундеслиги.