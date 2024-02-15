Арсен Захарян вышел на замену в матче 1/8 Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

Сегодня, 15 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются французский «ПСЖ» и испанский «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступает Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 58-й минуте Усман Дембеле подал угловой с правого фланга, Маркиньос сделал скидку на дальнюю штангу, откуда Килиан Мбаппе переправил мяч в ворота. Российский полузащитник Арсен Захарян, который начал матч на скамейке запасных, появился на поле на 66-й минуте игры.

Напомним, в групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» в группе с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкасл Юнайтед» занял второе место с восемью очками. Парижане дважды одержали победу, сыграли вничью и проиграли. «Реал Сосьедад» в группе с «Интером», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» занял первое место с 12 очками. Испанцы трижды победили и сыграли вничью.