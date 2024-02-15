Экс-нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» звёздный британец Уэйн Руни может провести боксёрский поединок, сообщает издание Daily Star.

Руни может дебютировать на профессиональном ринге в рамках шоу промоушена Misfits и сразиться с видеоблогерами KSI и Логаном Полом.

Британский YouTube-блогер KSI, настоящее имя которого Оладжиде Олатунжи, провёл всего два поединка в профессионалах. В первом официальном бою, состоявшемся в ноябре 2019 года, он одолел раздельным решением американца Логана Пола. В октябре 2023 года он сразился с соотечественником Томми Фьюри, братом чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, и уступил ему по очкам.

Логан Пол, имеющий за плечами одно официальное выступление, также встречался в ринге с легендарным Флойдом Мейвезером-младшим, однако поединок был выставочным.