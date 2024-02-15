Юпамекано — третий игрок в истории, получивший красную карточку в День святого Валентина

Защитник мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано стал лишь третьим игроком в истории, который получил красную карточку в матче Лиги чемпионов в День святого Валентина. Напомним, француз был удалён по ходу первой игры 1/8 финала ЛЧ с «Лацио» (0:1).

Единственным голом в этой встрече отметился нападающий римлян Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти на 69-й минуте. Ответная встреча команд состоится во вторник, 5 марта, и пройдёт на «Альянц Арене» в Германии. Мюнхенцы попали в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, став сильнейшими в группе с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Лацио», в свою очередь, вышел из квартета с мадридским «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком».

Отметим, что Деотшанкюль подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после поражения от «Лацио».