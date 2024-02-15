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Тухель — о пенальти в матче с «Лацио»: Юпа не хотел фолить, это было непреднамеренно

Тухель — о пенальти в матче с «Лацио»: Юпа не хотел фолить, это было непреднамеренно
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о назначенном пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1). Напомним, нападающий римлян Чиро Иммобиле реализовал одиннадцатиметровый удар, назначенный за фол Деотшанкюля Юпамекано, и принёс «орлам» победу в этой встрече.

«Во время игры я не понимал, за что был назначен пенальти. На мой взгляд, это была попытка заблокировать удар. Конечно, Юпа (Деотшанкюль Юпамекано. — Прим. «Чемпионата») не хотел фолить, мне показалось, что он действовал непреднамеренно. Тем не менее в этом движении вообще не было необходимости. Было вполне достаточно заблокировать соперника», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, мюнхенцы попали в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, став сильнейшими в группе с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». Ответный матч с «Лацио» команда Тухеля проведёт 5 марта.

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