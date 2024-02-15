Конте — о работе в «Тоттенхэме»: было странно праздновать завоёванное место в топ-4

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте вспомнил о своей работе в лондонском клубе. Напомним, «шпор» итальянский специалист возглавлял в период с 2021 по 2023 год.

«Для меня праздновать четвёртое место и путёвку в Лигу чемпионов — это действительно странно. После финальной игры сезона-2021/2022 (тогда «Тоттенхэм» занял четвёртое место. — Прим. «Чемпионата») я позвонил своим сотрудникам и сказал, чтобы они не привыкали к такому. Я был предельно ясен. Я сказал, что мы сделали всё возможное. Это было настоящее чудо, что мы поднялись с девятого на четвёртое место, учитывая все те проблемы, что у нас были. Но мы не праздновали это как чудо, потому что я привык побеждать», — приводит слова Конте английское издание The Telegraph.

На протяжении тренерской карьеры Конте возглавлял «Челси», «Ювентус», «Интер», «Аталанту», «Сиену», «Бари» и сборную Италии. Последней командой специалиста был «Тоттенхэм». Итальянец покинул лондонский клуб в конце марта прошлого года. Вместе с «Ювентусом» Конте трижды выигрывал чемпионат Италии, дважды становился обладателем Суперкубка страны. «Челси» итальянец привёл к победе в английской Премьер-лиге.