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Стало известно, у каких команд были самые дорогие составы в сезоне-2022/2023

Стало известно, какие команды вошли в топ-5 по стоимости составов в финансовом отчёте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первое место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед», трансферная стоимость игроков «красных дьяволов» составила рекордные € 1,42 млрд. На втором месте оказался «Манчестер Сити» (€ 1,26 млрд). Тройку лидеров замкнул лондонский «Челси» (€ 1,04 млрд). В топ-5 также попали мадридский «Реал» (€ 1,031 млрд) и французский «Пари Сен-Жермен» (€ 931 млн).

Отметим, что победителем прошлогодней Лиги чемпионов стал английский «Манчестер Сити». Лигу Европы выиграла «Севилья», а в Лиге конференций победу отпраздновал «Вест Хэм». Примечательно, что «Севилья» не попала даже в топ-20 команд с самым дорогим составом в сезоне-2022/2023, а «Вест Хэм» занял 17-е место.