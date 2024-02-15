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Состав «Манчестер Юнайтед» прошлого сезона — самый дорогой в истории европейского футбола

Состав «Манчестер Юнайтед» прошлого сезона — самый дорогой в истории европейского футбола
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Состав «Манчестер Юнайтед» в сезоне‑2022/2023 стал самым дорогим в истории европейского футбола, сообщается в отчёте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По данным УЕФА, трансферная стоимость игроков «красных дьяволов» в прошлой кампании составила рекордные € 1,42 млрд. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» побил показатель мадридского «Реала», установленный испанским клубом в сезоне-2019/2020 (€ 1,33 млрд). Отметим, что сезон-2022/2023 «дьяволы» завершили на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, выиграли Кубок лиги и добрались до финала Кубка Англии. В Лиге Европы подопечные Эрика тен Хага остановились на стадии 1/4 финала, где уступили «Севилье».

После 24 туров нынешнего сезона «Ман Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко.

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