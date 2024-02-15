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В ЦСКА подтвердили то, что экс-игрок «Факела» Долгов тренируется с командой

В ЦСКА подтвердили то, что экс-игрок «Факела» Долгов тренируется с командой
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил информацию о том, что бывший нападающий «Факела» Александр Долгов тренируется с армейцами, а также опроверг новости о том, что матч с «Родиной» пройдёт в закрытом эфире.

«1. Долгов тренируется в расположении ЦСКА. Саша сейчас без контракта, набирает форму и, соответственно, находится в поисках нового клуба.

2. Не совсем понятно, о каком закрытом режиме завтрашнего матча идёт речь. Игра по нашей инициативе транслируется на Оkko как и все наши матчи. Также для просмотра матча мы помогаем каждому болельщику проникнуть на закрытую территорию отеля. Разумеется, не нарушая закон», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Матч с «Родиной» состоится 16 февраля в 17:00 по московскому времени.

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