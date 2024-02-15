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В ЦСКА на просмотре находится экс-форвард «Факела» Долгов — источник

В ЦСКА на просмотре находится экс-форвард «Факела» Долгов — источник
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Воспитанник академии московского «Локомотива» Александр Долгов, ранее выступавший за «Факел», находится на просмотре в ЦСКА, сообщает Metaratings. Напомним, 1 февраля воронежский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом.

По информации источника, нападающий примет участие в товарищеском матче армейцев с «Родиной», который состоится 16 февраля в 17:00 по московскому времени.

Долгов — воспитанник московского «Локомотива», за «Факел» нападающий играл с 2023 года. В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провёл 15 матчей с учётом всех соревнований, где отметился лишь одним забитым мячом и провёл на поле всего 511 минут. Кроме того, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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