Легенда сборной Парагвая Оскар Кардосо признался, что мог перейти в «Спартак»

40-летний нападающий сборной Парагвая и футбольного клуба «Либертад» Оскар Кардосо рассказал о том, что 10 лет назад мог стать игроком московского «Спартака».

«Да, лет 10 назад у меня действительно было предложение от московского «Спартака». И мне хотелось сыграть в чемпионате России. Но трансфер не состоялся», — сказал Кардосо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в 2024 году Кардосо провёл пять матчей в первом дивизионе чемпионата Парагвая за «Либертад», все — в стартовом составе с капитанской повязкой, забил два гола. В последний раз за сборную Парагвая Кардосо выходил в ноябре 2023 года — на замену против команды Колумбии.

В Европе Кардосо выступал за португальскую «Бенфику», турецкий «Трабзонспор» и греческий «Олимпиакос».