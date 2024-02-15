«Реал» близок к завершению подписания Килиана Мбаппе — журналист Моретто

Мадридский «Реал» продвинулся в переговорах по подписанию нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на правах свободного агента грядущим летом. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Королевский клуб» крайне близок к заключению трудового соглашения с 25-летним футболистом.

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Напомним, ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо поделился информацией, что сегодня, 15 февраля, Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи о том, что он покинет французский гранд по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится контракт.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.