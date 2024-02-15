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Мбаппе объявил президенту «ПСЖ» об уходе из клуба по окончании сезона — журналист Романо

Мбаппе объявил президенту «ПСЖ» об уходе из клуба по окончании сезона — журналист Романо
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил президенту французского гранда Нассеру Аль-Хелаифи о том, что он покинет клуб по окончании сезона на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент условия ухода 25-летнего нападающего из клуба ещё не полностью согласованы, поскольку Мбаппе не выполнил все обязательства перед клубом.

Напомним, в последние месяцы в СМИ появлялась информация, что французский футболист близок к переходу в мадридский «Реал». Сообщалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «Королевского клуба». Также появлялись сведения, что француз активно ищет жильё в Мадриде.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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