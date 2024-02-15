Экс-игрок «Аталанты» Луис Мурьель стал футболистом «Орландо Сити»

Бывший нападающий итальянской «Аталанты» Луис Мурьель официально стал игроком американского «Орландо Сити». Колумбиец подписал контракт до 2026 года.

«Я очень взволнован и счастлив оказаться здесь, жить в атмосфере этого города, в команде и с огромным желанием начать работу. У меня были разные предложения, когда «Орландо» позвонили мне. Я принял решение, глядя на развитие этого клуба, на игроков, которые здесь играют, на желание каждого выиграть титул — всё это стало основой для моего решения. Я с нетерпением жду начала работы», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба на официальном сайте.

Мурьель выступал за «Аталанту» с 2019 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за бергамасков 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.