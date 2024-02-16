«ПСЖ» планирует сменить вектор развития после ухода Мбаппе из клуба

Руководство «ПСЖ» намерено изменить подход к комплектованию состава команды в случае, если нападающий французского гранда Килиан Мбаппе покинет клуб по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится контракт. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в случае ухода 25-летнего футболиста из клуба грядущим летом «ПСЖ» высвободит дополнительные € 200 млн, которые потратит на новых игроков. При этом парижский клуб не намерен больше совершать громких трансферов, ставя в приоритет усиление командной игры.

Отмечается, что «ПСЖ» планирует приобрести молодых футболистов, отдавая предпочтение игрокам с французским паспортом. Вместе с тем руководство парижского клуба намерено продлить контракт с нидерландским 20-летним вингером Хави Симонсом, что свидетельствует о готовности «ПСЖ» также сотрудничать с иностранными молодыми талантами.