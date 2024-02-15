Стали известны подробности разговора Мбаппе с президентом «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи был удивлён решением форварда Килиана Мбаппе покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, однако он был рад, что футболист пришёл сообщить ему о своём решении лично, сообщает RMC Sport.

По информации источника, Аль-Хелаифи ожидал другого решения, но уже смирился с мыслью о том, что потеряет часть инвестиций, которые он вложил в Мбаппе. После сегодняшнего разговора с Килианом они пожали руки, и, как итог, никаких штрафов не будет. Сообщается, что это был разговор двух людей, которые очень уважают друг друга.

Напомним, в последние месяцы в СМИ появлялась информация, что французский футболист близок к переходу в мадридский «Реал». Сообщалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «Королевского клуба». Также появлялись сведения, что француз активно ищет жильё в Мадриде.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.