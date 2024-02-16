Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Официальный сайт УЕФА назвал имена четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Ими стали аргентинский форвард «Галатасарая» Мауро Икарди, хавбек «Бенфики» Анхель Ди Мария, англичанин из «Милана» Рубен Лофтус-Чик и Абделла Зубир, представляющий «Карабах».

Отметим, у аргентинского форварда Икарди гол и две голевые передачи в матче с пражской «Спартой» (3:2). Ди Мария оформил дубль в игре с «Тулузой» (2:1). Англичанин Лофтус-Чик также забил два мяча «Ренну» (3:0), а французский вингер Зубир отметился двумя голами и результативной передачей в ворота «Браги» (4:2).

Напомним, на этой неделе прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Ответные встречи пройдут 22 февраля.

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