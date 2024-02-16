Юрген Клопп — лучший тренер января в АПЛ

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лучшим тренером января в английской Премьер-лиге.

Под руководством Клоппа мерсисайдцы провели три игры в рамках АПЛ в январе и добились трёх побед, поочерёдно обыграв «Ньюкасл», «Борнмут» и «Челси». Мерсисайдцы после 24 туров Премьер-лиги нынешнего сезона располагаются на первом месте в турнирной таблице, опережая идущий следом «Манчестер Сити» на два очка. При этом у «горожан» есть игра в запасе.

В следующем матче внутреннего первенства команда Юргена Клоппа сыграет с «Брентфордом» на выезде. Игра состоится в эту субботу, 17 февраля. Напомним, по завершении этого сезона Клопп покинет «Ливерпуль». Мерсисайдцев немецкий специалист возглавил в октябре 2015 года.