Гвинейский форвард «Пари НН»: сначала мне не нравилась Россия из-за жаркого лета

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Мне было бы приятно получить такое предложение, но я очень люблю свою страну, поэтому отказался бы от российского гражданства. Скажу честно, мне сначала не нравилась Россия, но это был процесс адаптации. Сейчас меня всё устраивает, и я хочу дальше развиваться здесь.

Мне было сложно найти здесь друзей, но сейчас всё в порядке. Я такой человек, что мне нужно всегда общаться с людьми, не могу быть в одиночестве. Ещё мне не нравилось жаркое лето, хотя сейчас понимаю, что такая погода намного лучше холодной зимы в России», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

27-летний футболист стал игроком «Пари Нижний Новгород» 2 августа 2023 года. С 2015 по 2018 год нападающий принадлежал миланскому «Интеру». За свою карьеру форвард также успел поиграть в Испании, Португалии, Швейцарии, Аргентине, Парагвае, Китае и Катаре.

В нынешнем сезоне Зе Турбо провёл 17 матчей «Пари НН» во всех турнирах, в которых забил два мяча и оформил одну результативную передачу. Этой зимой нападающий принимал участие в Кубке африканских наций в составе сборной Гвинеи-Бисау, где отметился одним голом.