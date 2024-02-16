Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвинейский форвард «Пари НН»: сначала мне не нравилась Россия из-за жаркого лета

Гвинейский форвард «Пари НН»: сначала мне не нравилась Россия из-за жаркого лета
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Мне было бы приятно получить такое предложение, но я очень люблю свою страну, поэтому отказался бы от российского гражданства. Скажу честно, мне сначала не нравилась Россия, но это был процесс адаптации. Сейчас меня всё устраивает, и я хочу дальше развиваться здесь.

Мне было сложно найти здесь друзей, но сейчас всё в порядке. Я такой человек, что мне нужно всегда общаться с людьми, не могу быть в одиночестве. Ещё мне не нравилось жаркое лето, хотя сейчас понимаю, что такая погода намного лучше холодной зимы в России», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

27-летний футболист стал игроком «Пари Нижний Новгород» 2 августа 2023 года. С 2015 по 2018 год нападающий принадлежал миланскому «Интеру». За свою карьеру форвард также успел поиграть в Испании, Португалии, Швейцарии, Аргентине, Парагвае, Китае и Катаре.

В нынешнем сезоне Зе Турбо провёл 17 матчей «Пари НН» во всех турнирах, в которых забил два мяча и оформил одну результативную передачу. Этой зимой нападающий принимал участие в Кубке африканских наций в составе сборной Гвинеи-Бисау, где отметился одним голом.

Материалы по теме
Игрок «Пари НН» Зе Турбо: уровень жизни в России на самом высоком уровне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android