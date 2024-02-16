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Валуев: как бы УАФ ни пыталась отменить матч России с Сербией, он состоится

Валуев: как бы УАФ ни пыталась отменить матч России с Сербией, он состоится
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал желание Украинской ассоциации футбола (УАФ) отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии. Ранее УАФ с соответствующей просьбой обратилась в УЕФА и ФИФА.

«Матч Россия — Сербия, безусловно, вызовет огромный интерес среди футбольной общественности обеих стран. И как бы Украинская ассоциация футбола ни пыталась отменить этот матч, он состоится. Сербия — участник ближайшего крупного европейского турнира, в этой команде играют футболисты, которые выступают за ведущие европейские и российские клубы. Проверить себя на фоне этой сильной сборной — важно для тренерского штаба нашей национальной команды», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Отметим, что товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится 21 марта текущего года. Он пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Через четыре дня подопечные Валерия Карпина сыграют с Парагваем.

Напомним, с февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА.

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