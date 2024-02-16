Агент Сид Ахмеда Айссауи заявил, что игрок успешно прошёл медосмотр для ЦСКА

Агент Анисс Беншабане, представляющий интересы полузащитника «УСМ Алжир» Сид Ахмеда Айссауи, сообщил, что его клиент успешно прошёл медицинский осмотр в московском ЦСКА.

«Айссауи успешно прошёл медосмотр для ЦСКА. Мы можем сказать, что всё в порядке», — сказал Беншабане в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сообщалось, что армейский клуб закрыл сделку по футболисту. Сумма трансфера составила € 150 тыс. плюс 25% с перепродажи, а срок контракта рассчитан на два года с опцией продления ещё на три года. При этом у футболиста были предложения от «Сьона», «Браги», «Нанта» и «Болоньи», которая предлагала € 277 тыс., но алжирец выбрал ЦСКА.

Сид Ахмед Айссауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ». Летом 2022 года он перебрался в молодёжную команду «УСМ Алжир».