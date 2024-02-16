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Агент Сид Ахмеда Айссауи заявил, что игрок успешно прошёл медосмотр для ЦСКА

Агент Сид Ахмеда Айссауи заявил, что игрок успешно прошёл медосмотр для ЦСКА
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Агент Анисс Беншабане, представляющий интересы полузащитника «УСМ Алжир» Сид Ахмеда Айссауи, сообщил, что его клиент успешно прошёл медицинский осмотр в московском ЦСКА.

«Айссауи успешно прошёл медосмотр для ЦСКА. Мы можем сказать, что всё в порядке», — сказал Беншабане в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сообщалось, что армейский клуб закрыл сделку по футболисту. Сумма трансфера составила € 150 тыс. плюс 25% с перепродажи, а срок контракта рассчитан на два года с опцией продления ещё на три года. При этом у футболиста были предложения от «Сьона», «Браги», «Нанта» и «Болоньи», которая предлагала € 277 тыс., но алжирец выбрал ЦСКА.

Сид Ахмед Айссауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ». Летом 2022 года он перебрался в молодёжную команду «УСМ Алжир».

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