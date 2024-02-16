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Владелец «Челси» Боули раскритиковал Стерлинга перед всей командой после неудачного матча

Владелец «Челси» Боули раскритиковал Стерлинга перед всей командой после неудачного матча
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Владелец «Челси» Тодд Боули подверг критике крайнего нападающего «синих» Рахима Стерлинга после поражения лондонского клуба в матче 31-го тура прошлого сезона чемпионата Англии с «Брайтоном» (1:2). Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
15 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Галлахер – 13'     1:1 Уэлбек – 42'     1:2 Энсисо – 69'    

По информации источника, недовольный Боули зашёл в раздевалку после этой игры и начал говорить Стерлингу, что он должен проявлять больше лидерских качеств на поле и продолжать прогрессировать. Данный разговор проходил в присутствии остальной команды.

Подчёркивается, что английский футболист не был оскорблён поведением владельца «Челси», а наоборот, согласился с его словами.

На текущий момент руководство лондонского клуба крайне ценит Стерлинга и считает, что он является отличным примером для молодых футболистов.

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