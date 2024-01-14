Вингер «Челси» Рахим Стерлинг обновил уникальный рекорд АПЛ

В субботу, 13 января, «Челси» на домашней арене переиграл «Фулхэм» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги — 1:0. В компенсированное время первого тайма 21-летний полузащитник «Челси» Коул Палмер открыл счёт и вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти, заработанный Рахимом Стерлингом.

Это 26-й заработанный Стерлингом 11-метровый удар в чемпионате Англии, что как минимум на три больше, чем заработал любой другой игрок в истории соревнований, сообщает Swuawka.

«Челси» заработал восьмой пенальти в кампании АПЛ-2023/2024 – это рекорд сезона английского чемпионата. Сам Стерлинг заработал третий пенальти в текущем сезоне АПЛ – больше всего среди всех игроков турнира.

«Челси» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 31 очко за 21 игру. «Аристократы» обошли в турнирной таблице «Манчестер Юнайтед», у которого также 31 очко, но за 20 встреч.

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