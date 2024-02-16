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«Должно быть больше академий». Венгер высказался о необходимости развития футбола в Африке

«Должно быть больше академий». Венгер высказался о необходимости развития футбола в Африке
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Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, ныне занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола в Международной федерации футбола (ФИФА), рассказал о планах этой организации по развитию африканского футбола.

«Наш план состоит в том, чтобы в течение следующих шести месяцев или года открыть больше академий в Африке. Сейчас мы близки к открытию новых школ в Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Гане и Замбии. К концу 2026 года будет открыто 75 академий по всему миру. Это говорит о том, что футбольное образование развивается, и именно на этом мы сейчас концентрируемся. Мы хотим, чтобы игра была более конкурентоспособной и качественной», — приводит слова Венгера пресс-служба ФИФА.

Напомним, с середины января по середину февраля 2024 года в Кот-д’Ивуаре проходил Кубок африканских наций. Данный трофей выиграла ивуарийская национальная команда.

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