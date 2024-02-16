Григорян — о Промесе: он максимально заинтересован в своей карьере в России

Популярный российский тренер Александр Григорян прокомментировал новость о том, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был объявлен в международный розыск после того, как голландца признали виновным по делу о контрабанде наркотиков.

«Я так понимаю, при любых обстоятельства Промес пока в России и ему ничего не грозит. Не я ему судья. Поговорим о футболе. Плюс этой ситуации, если так цинично говорить, в том, что Промес — один из самых квалифицированных иностранцев, играющих в РПЛ, и он максимально заинтересован в своей карьере в России», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Напомним, 14 февраля стало известно, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был признан виновным по делу о контрабанде наркотиков. Суд Амстердама приговорил его к шести годам тюремного заключения. Ранее его осудили на полтора года за нападение на двоюродного брата в Нидерландах.