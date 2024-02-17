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Стали известны имена игроков «Баварии», чьё нахождение вызывает внутренние вопросы в клубе

Стали известны имена игроков «Баварии», чьё нахождение вызывает внутренние вопросы в клубе
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Внутри «Баварии» рассказали о трёх футболистах первой команды, которые перестали входить в категорию «неприкасаемых» в клубе. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, этими игроками стали полузащитник Леон Горецка и вингеры Лерой Зане и Серж Гнабри.

Отмечается, что немецкие футболисты имеют длительные контракты и высокие зарплаты, что мешает клубу работать на трансферном рынке, а также продлевать возможные соглашения с существующими игроками.

Напомним, срок соглашения контракта с мюнхенской «Баварией» у Горецки и Гнабри истекает летом 2026-го. У Зане же контракт рассчитан до лета 2025-го. Ранее сообщалось, что 28-летний Зане сменил агента ради пролонгации договора с «Баварией».

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Дайер прибыл в Мюнхен для перехода в «Баварию»:

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