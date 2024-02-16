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CIES опубликовал рейтинг самых преданных действующих футболистов топ-5 лиг

CIES опубликовал рейтинг самых преданных действующих футболистов топ-5 лиг
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер возглавил рейтинг самых преданных действующих футболистов из топ-5 лиг по версии международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory). 34-летний немец выступает за клуб из Мюнхена на протяжении 16 сезонов.

На втором месте рейтинга расположился защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Тони Янчке (16 сезонов). Третью строчку занял Икер Муньяин из «Атлетика» (15 сезонов). Четвёртым в рейтинге также стал игрок команды из Бильбао Оскар де Маркос (15 сезонов). Первую пятёрку замкнул Коке из мадридского «Атлетико» (15 сезонов).

Топ-10 самых преданных игроков топ-5 лиг

Топ-10 самых преданных игроков топ-5 лиг

Фото: CIES

Напомним, Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2008 года. 34-летний Томас провёл за красных 692 матча, забил 237 голов и отдал 264 результативные передачи.

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